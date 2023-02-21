В Саратове приставы смогли выселить мужчину из проданной квартиры только после штрафа

Фото: Архив КП

В Саратове сотрудники УФССП смогли выселить мужчину из проданной им же квартиры только после штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали приставы, мужчина продал квартиру, но остался жить в ней. Покупатель жилья неоднократно обращался в суд – мужчина, продавший квартиру, отказывал ему в регистрации перехода права собственности.

Не торопившемуся съезжать бывшему владельцу жилплощади судебные приставы вручали требования об освобождении квартиры, но он их игнорировал. Должника привлекли к административной ответственности за неисполнение законных требований, также с саратовца взыскали исполнительный сбор в пять тысяч рублей.

После этого мужчина наконец покинул незаконно занимаемую им квартиру.

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