В Саратовской области назначен председатель комитета по реализации строительных инвестпроектов в регионе

Постановлением Губернатора области на должность председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области назначен Алексей Николаевич Колодкин.

Колодкин родился в Пензе. С 2003 года он работал в структурах «Саратовводоканала», начиная с должности инженера станции аэрации. До недавнего времени занимал пост заместителя директора компании «Концессии водоснабжения - Саратов».

Напомним, комитет инвестпроектов остался без руководителя после увольнения Романа Корякина. Пост чиновник покинул по собственной инициативе. Он был в числе тех, которым за неэффективную трудовую деятельность урезали зарплату.

Обязанности главы комитета с 16 января исполнял экс-депутат от КПРФ Валерий Пруцков.

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