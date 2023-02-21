В Саратовской области рассказали о графике работы центров «Мои документы» и почтовых отделений в праздники

Фото: Архив КП

В связи с праздничными днями в конце февраля и начале марта центры «Мои документы» и почтовые отделения Саратовской области изменят график работы.

23 февраля и 8 марта – нерабочий праздничный день. В эти дни почтальоны не будут разносить письма и газеты с журналами. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с Социальным фондом России. 22 февраля и 7 марта — рабочий день почтовых отделений сократится на один час так же, как и у центров «Мои документы».

24 февраля - нерабочие дни по графику воскресенья.

Почтовые отделения будут работать 25 февраля и 9 марта по обычному графику, центры «Мои документы» возобновят работу после праздников только 27 февраля.

Некоторые сельские отделения могут работать по другому графику. Уточнить актуальное расписание работы можно на сайте pochta.ru.

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