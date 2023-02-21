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За сутки в Саратовской области зафиксировано 15 фактов телефонного мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратову.

Полицейские рассказали, что жители Саратовской области массово продолжают верить аферистам. Граждане игнорируют профилактические советы, которые сотрудники полиции регулярно дают при личных беседах или через СМИ и продолжают верить в несуществующие компенсации, выигрыши в лотереи, сообщениям от «сотрудников банков». За минувшие сутки зарегистрировано 15 фактов мошенничества, а «доход» злоумышленников составил более 3,5 миллиона рублей.

Житель Заводского района, разместил в интернете объявление о ремонте дачи. Неизвестный откликнулся и попросил задаток. Саратовец перевел на указанный им счет 146 тысяч рублей, после чего «ремонтник» перестал выходить на связь. Еще одному саратовцу позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что кто-то якобы по подписанной им доверенности пытается переоформить его квартиру. Для отмены этой операции необходимо внести на счет 1 300 000 рублей. Испугавшись потери жилья, мужчина через банкомат перевел 133 000 рублей на незнакомый счет, а потом понял, что его обманули и обратился в полицию.