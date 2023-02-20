Саратовская прокуратура инициировала проверку из-за крупной коммунальной аварии

Фото: Прокуратура Саратовской области

Саратовская прокуратура проводит проверку по факту отключения холодной воды в Волжском районе города, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в зоне отключения находится 351 многоквартирный жилой дом, а также семь объектов соцсферы.

«КВС – Саратов» ведет работы на пострадавшем от аварии объекте. На место выехал заместитель прокурора города Виталий Марцинкевич.

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