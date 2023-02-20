В Калининском районе простились с погибшим в зоне СВО добровольцем

Фото: Калининский муниципальный район / "ВКонтакте"
В Калининском районе простились с погибшим в ходе СВО по освобождению Донбасса солдатом Дмитрием Бутеску, жителем хутора Круглый. Об этом рассказали в соцсетях администрации муниципалитета.
Погибший участвовал в спецоперации как доброволец, Дмитрию было 26 лет. Прощание с бойцом прошло на кладбище села Федоровка.
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