В Калининском районе простились с погибшим в зоне СВО добровольцем

Фото: Калининский муниципальный район / "ВКонтакте"

В Калининском районе простились с погибшим в ходе СВО по освобождению Донбасса солдатом Дмитрием Бутеску, жителем хутора Круглый. Об этом рассказали в соцсетях администрации муниципалитета.

Погибший участвовал в спецоперации как доброволец, Дмитрию было 26 лет. Прощание с бойцом прошло на кладбище села Федоровка.

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