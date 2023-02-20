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НовостиСпорт20 февраля 2023 11:05

Президент саратовского «Автодора» включен в Зал славы Единой лиги ВТБ

Владимир Родионов бессменно занимает пост президента клуба уже 40 лет
Роман Хвалин
Фото: БК "Автодор"

Фото: БК "Автодор"

Президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов включен в Зал славы Единой лиги ВТБ. Родионов уже более 40 лет он является главным тренером команды.

Вчера, 19 февраля, в Москве состоялась церемония введения в Зал Славы Единой Лиги ВТБ. Владимир Родионов стал первым представителем саратовского баскетбольного клуба, включенным в Зал славы.

Родился Родионов 31 мая 1947 года в Казани. Вся его жизнь и достижения связаны с развитием саратовского баскетбола и с командой «Автодор». Основан он в 1960 году под названием «Спартак». Уже с 1982 года Родионов стал главным тренером команды.

После церемонии в Москве прошел баскетбольный Матч Звезд-2023.

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