В ходе спецоперации погибли два жителя Саратовской области

Архив КП Фото: Дмитрий СТЕШИН

В ходе спецоперации на Украине погибли двое военнослужащих из Саратовской области, сообщили в муниципальных администрациях.

В Озинках чиновники рассказали о гибели Владимира Волкова, отправившегося в зону СВО добровольцем. Военнослужащий родился поселке Первоцелинном в 1986 году.

Власти Саратова сообщили о погибшем в боях спецоперации Андрее Кабанове.

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