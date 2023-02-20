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НовостиОбщество20 февраля 2023 10:03

В ходе спецоперации погибли два жителя Саратовской области

В боях СВО погиб саратовец Андрей Кабанов и доброволец из Озинок Владимир Волков
Роман Хвалин
Архив КП

Архив КП

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В ходе спецоперации на Украине погибли двое военнослужащих из Саратовской области, сообщили в муниципальных администрациях.

В Озинках чиновники рассказали о гибели Владимира Волкова, отправившегося в зону СВО добровольцем. Военнослужащий родился поселке Первоцелинном в 1986 году.

Власти Саратова сообщили о погибшем в боях спецоперации Андрее Кабанове.

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