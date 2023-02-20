В ходе спецоперации погибли два жителя Саратовской области

Архив КП
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В ходе спецоперации на Украине погибли двое военнослужащих из Саратовской области, сообщили в муниципальных администрациях.
В Озинках чиновники рассказали о гибели Владимира Волкова, отправившегося в зону СВО добровольцем. Военнослужащий родился поселке Первоцелинном в 1986 году.
Власти Саратова сообщили о погибшем в боях спецоперации Андрее Кабанове.
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