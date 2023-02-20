В Саратове мэрия обсудила реставрацию исторического здания города на улице Бабушкин взвоз

Фото: пресс-служба администрации Саратова

В Саратове мэр Лада Мокроусова обсудила с общественниками реставрацию исторического здания в центре города. Дом на улице Бабушкин взвоз выставят на аукцион. Об этом сегодня, 20 февраля, пишет в своем Телеграм-канале глава Саратова.

Здание является объектом культурного наследия. Как подчеркнула Мокроусова, нужно стараться сохранить его исторический облик, а реставрация потребует денежных вложений.

Во встрече приняли участие как представители градозащитного совета при Саратовской областной Думе, союза архитекторов, так и потенциальные инвесторы.

После проведения всех необходимых законодательством процедур, строение будет выставлено на аукцион для продажи.

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