Фото: Архив КП
Вчера, 19 февраля, в Саратове на Кумысной поляне потерялся 9-летний мальчик-инвалид. Спасатели на снегоходах оперативно разыскали ребенка. Об этом сообщает областная служба спасения.
На Кумысной поляне мальчик катался на лыжах под присмотром бабушки. В какой-то момент ребенок пропал из виду, что встревожило родственницу. Женщина сразу же обратилась в областную службу спасения. Спасатели на снегоходах оперативно разыскали 9-летнего ребенка и передали его родителям. По данным ведомства, мальчик является инвалидом.
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