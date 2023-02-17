фото: СУ СКР

Сотрудники ФСБ задержали экс-главу одного из районов Саратовской области по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

По версии следствия, в июле 2015 года, находясь на муниципальной службе в должности главы одного из районов Саратовской области, сотрудник прокуратуры потребовал у подсудимого гражданина 2 миллиона рублей, из которых получил 1 миллион. Денежные средства должны были поспособствовать благоприятному решению вопроса со следствием и судом.

Уголовное дело по статье «мошенничество» возбуждено по материалам УФСБ России по Саратовской области, действовавших совместно с прокуратурой Саратовской области. Следствие продолжается.

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