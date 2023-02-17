Подарок на 23 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый пятый мужчина в Саратове не хочет подарков на 23 февраля. Такие результаты показал опрос, проведенный порталом SuperJob. Опрос проводился 13—16 февраля 2023 года.

7 процентов саратовцев рассчитывают на новый телефон, а 6 на парфюмерию. Два процента предпочли бы нож или ружье. 5 процентов хотят не меньше, чем автомобиль. Любому подарку на 23 февраля будут рады 5 процентов опрошенных.

Фактически подарков к Дню защитника Отечества не получают 29 процентов саратовцев. Любви и внимания вместо материальных ценностей ожидают 12 опрошенных, а еще 12 рассчитывают получить одежду или аксессуары.