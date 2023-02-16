фото: администрация Вольского района

В Вольске отец погибшего в СВО подполковника получил орден Мужества. Об этом сообщает глава Вольского района Андрей Татаринов.

Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга заместитель командира бригады реактивной артиллерии по тылу подполковник Ткачев Олег Александрович посмертно награждён орденом Мужества.

— Каждый, кто сейчас защищает наш русский мир, отстаивает наши российские ценности на новых рубежах страны - для нас Герой. Выражаю слова самой глубокой признательности родителям и всей семье Олега Александровича Ткачева. Его подвиг мы всегда будем помнить, - написал глава района.

Олег Александрович - уроженец нашей области, в 2000 году закончил Вольское училище тыла. Офицер погиб осенью в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции.