фото: КП-Саратов

В Саратовской области эпидемический порог по ОРВИ и гриппу среди школьников до 15 лет превышен на 123 процента. Об этом сегодня сегодня, 16 февраля, на брифинге минздрава сообщил министр Олег Костин.

По словам чиновника, в группе от 15 лет и старше показатель выше нормы на 54 процентов, а среди более младших детей - на 123 процента.

По словам Костина, пациенты наиболее заразны первые 3-4 дня с начала болезни. Если же родители будут оставлять детей дома, в отдельных комнатах, заболевание будет менее активно распространяться.

На сегодняшний день на карантин закрыто 23 школы, а в целом более 10 тысяч школьников остаются дома.

В Саратовской области эпидемический порог по ОРВИ и гриппу среди детей от 7 до 15 лет превышен на 123%

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.