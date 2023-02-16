фото: телеграм-канал Павла Мигачева

В Саратове на базе минстроя создадут центр компетенций для анализа строительных объектов.

Сегодня,16 февраля, состоялось депутатское слушание в областной думе по вопросу реализации законодательства в сфере государственных закупок.

Заместитель председателя правительства Саратовской области Павел Мигачев предложил «Саратовгражданпроект» на роль единственного подрядчика по проектированию государственных объектов. Зампред рассказал, что в данный момент организация модернизируется и нуждается в специалистах. Было предложено составить план работы по нацпроектам на ближайшие три года, чтобы своевременно проводить конкурсные процедуры.

— Ошибки в основном допускаются на стадии составления задания на проектирование. Считаю, нужно создавать областной центр компетенций на базе минстроя, УКСа и разбирать каждый объект. Центр будет проводить совещания раз в неделю или в две недели, - заявил Мигачев.

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