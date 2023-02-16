За попытку ударить полицейского житель Балашова оштрафован на 20 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По данным следствия, 16 октября 2022 года сотрудник ППС патрулировал улицы Балашова и рядом с домом 133 на улице 30 лет Победы встретил пьяного мужчину. Полицейский попытался задержать нарушителя, тот же попытался подраться с сотрудником органов, замахнулся и не попал. Задержанный оказался 39-летним местным жителем.

Нарушитель закона оштрафован на 20 тысяч рублей.

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