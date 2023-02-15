Владимир Путин по видеосвязи открыл две поликлиники в Саратове

Видеомост с Президентом
Президент Владимир Путин провел телемост с властями шести российских регионов, в том числе, главой Саратовской области Романом Бусаргиным. В ходе видеовстречи Первое лицо государства дистанционно открыл в новом микрорайоне облцентра «Городские просторы» детскую и взрослую поликлиники.
В видеоконференции приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова, глава федерального Минздрава Михаил Мурашко, помощник Президента Максим Орешкин и другие официальные лица.
Губернатор Бусаргин рассказал об осуществлении нацпрограммы «Здравоохранение» в регионе, перечислил еще несколько медучреждений, открытых в Саратовской области в последний год и тех, что будут достроены и введены в эксплуатацию в ближайшее время.
Главврач новой детской поликлиники на Ипподромной заявила, что на данный момент в учреждении пациентами являются 2,5 тысячи детей, в ближайшее время заведение сможет заботиться о здоровье уже 6 тысяч малышей.
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