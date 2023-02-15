Скоропостижно скончался главный тренер Саратовской молодeжной футбольной команды «Сокол-М»

Фото: министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

Сегодня ночью, 15 февраля, накануне дня рождения, скоропостижно скончался продолжатель саратовской футбольной династии Вадим Шпитальный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Всю свою жизнь Вадим Шпитальный посвятил футболу. Учился в спортшколе "Сокола", выступал за московское "Динамо", саратовские "Сокол" и "Заводчанин", пермский "Амкар", стерлитамакский "Содовик", димитровградскую "Ладу-СОК" и кировское "Динамо".

За свою карьеру он сыграл около 450 матчей в регулярных чемпионатах, и 20 - в кубках СССР и России. Его отец, Вадим Петрович Шпитальный, в свое время сыграл за "Сокол" больше 300 матчей и работал главным тренером клуба. Профессионально занимается футболом и 26-летний сын Владислав Шпитальный.

По завершении карьеры футболиста Вадим Вадимович стал тренером в спортивной школе олимпийского резерва "Сокол" и на протяжении последних лет был главным тренером молодежной футбольной команды "Сокол-М".

О месте и времени прощания можно будет узнать на официальном сайте ПФК «Сокол».

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