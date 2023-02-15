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НовостиПолитика15 февраля 2023 6:28

Уроженец Хвалынского района погиб в боях СВО

Андрею Сокурову было 33
Роман Хвалин
Андрей Сокуров / Фото: газета "Звезда"

Андрей Сокуров / Фото: газета "Звезда"

В боях спецоперации на Украине погиб 33-летний уроженец Хвалынского района Саратовской области Андрей Сокуров. Об этом сообщила официальная газета муниципалитета «Звезда».

Сокуров окончил в Хвалынске школу и техникум, после чего был призван для срочной службы в армии. Мобилизован уроженец нашей губернии был из города Сосновый Бор в ленинградской области.

Боец погиб в ЛНР. Прощание с солдатом прошло в Ленинградской области, там живет семья погибшего – жена и 4-х летняя дочь.

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