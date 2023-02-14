За день из Энгельса коммунальщики вывезли 182 кубометров снега

Уборка в Энгельсе

За сегодняшний день, 14 февраля, из Энгельса коммунальщики вывезли 182 кубометров снега. Также они подмели 322 км дорог и тротуаров площадью 350 653 квадратных метров.

Особое внимание уделялось оживленным улицам и тротуарам возле социальных учреждений, в том числе на проспектах Фридриха Энгельса и Строителей, улице Тельмана.

В уборке улиц Энгельса участвуют 30 единиц техники: спецмашины «МТЗ», самосвалы и погрузочная техника. Работами занимаются 48 рабочих.

За чистоту во дворах Энгельса отвечают 39 управляющих компаний. На улицу вышли 392 дворника, которые имеют в своем распоряжении 18 единиц техники, в том числе тракторы и Бобкэты.

О некачественной уборке дворовой территории или подхода к остановке жители Энгельса могут сообщить по телефону: 8(8453)56-50-24, доб. 2-29.

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