В Саратове 25-летнего лудомана осудили за убийство собственной матери

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове 25-летнего молодого человека приговорили к 9,6 годам колонии строгого режима за убийство собственной матери. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба облсуда.

Как отметили в СУ СКР по региону, саратовец долгое время брал у матери деньги в долг и проигрывал их на ставках. Суд подтвердил, что всего он должен был женщине миллион рублей.

19 января этого года на кухне квартиры на 1-ой Прокатной улице, подследственный повздорил с матерью из-за денег. В ходе спора он ударил мать ножом в грудь и живот, добил на полу в коридоре тупым предметом, а после взял кабель и задушил женщину.

Саратовец продолжил резать и труп матери – следователи насчитали не менее 18 ударов, нанесенных после смерти. Молодой человек признал вину лишь частично, объяснив свои действия самообороной – якобы мать угрожала ему ножом.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.