Марксовский кот Мика попался на рыболовный крючок

Фото: управление ветеринарии по Саратовской области
В Марксовском районе кот Мика неаккуратно играл с рыболовными снастями и зацепился мордочкой на крючок. Как рассказали в региональном управлении ветеринарии, питомцу потребовалась помощь специалистов.
Крючок повредил внутреннюю поверхность щеки кота и слизистую рта. Извлекать снасть пришлось с помощью хирургического вмешательства.
Ветеринарный врач Елена Панченко бережно извлекла крючок. Пушистый любитель рыбалки мужественно и спокойно перенес операцию, сейчас здоровью Мики ничего не угрожает. Хозяину кота напомнили об условиях безопасного содержания домашнего животного.
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