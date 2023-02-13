Марксовский кот Мика попался на рыболовный крючок

Фото: управление ветеринарии по Саратовской области

В Марксовском районе кот Мика неаккуратно играл с рыболовными снастями и зацепился мордочкой на крючок. Как рассказали в региональном управлении ветеринарии, питомцу потребовалась помощь специалистов.

Крючок повредил внутреннюю поверхность щеки кота и слизистую рта. Извлекать снасть пришлось с помощью хирургического вмешательства.

Ветеринарный врач Елена Панченко бережно извлекла крючок. Пушистый любитель рыбалки мужественно и спокойно перенес операцию, сейчас здоровью Мики ничего не угрожает. Хозяину кота напомнили об условиях безопасного содержания домашнего животного.

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