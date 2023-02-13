Глава комитета ЖКХ администрации Саратова не задекларировал 70 тысяч рублей - деньги он получил от предпринимателя

Фото: Архив КП

В суд Саратова поступило обращение прокуратуры с просьбой взыскать деньги с сотрудника администрации города Саратова.

Как сообщается на сайте прокуратуры, во время проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, выяснилось, что с 2020-2021 годах на банковскую карту чиновника поступили 70 тысяч рублей, которые ему перечислил один из индивидуальных предпринимателей.

Чиновник не отчитался о полученном доходе в налоговой декларации и не смог объяснить сотрудникам ведомства законность их происхождения.

С главы комитета мэрии хотят взыскать полученный от ИП перевод в доход государства. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с чиновника указанных денежных средств.