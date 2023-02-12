Саратовская область получит из госбюджета дополнительные 250 миллионов рублей для детской больницы

Губернатору рассказали, что все работы идут по графику Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Из федерального бюджета выделят еще 250 миллионов рублей на оборудование областной детской клинической больницы – это решение согласовано с главой Минздрава России Михаилом Мурашко. Об этом сообщил сегодня, 12 февраля, в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Глава области попросил главврача медучреждения начинать закупку уже сейчас, учитывая сроки поставок. Бусаргин также подчеркнул, что часть контрактов на средства бюджета региона уже заключена.

Больницу в шесть этажей строят на Вольской, 6, где был проведен демонтаж старого здания. Оба корпуса больницы планируют сдать до конца 2023, монолитную часть, по словам Бусаргина, завершат уже к концу весны.