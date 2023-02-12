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НовостиОбщество12 февраля 2023 16:39

Саратовская область получит из госбюджета дополнительные 250 миллионов рублей для детской больницы

Такое решение одобрил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Роман Хвалин
Губернатору рассказали, что все работы идут по графику

Губернатору рассказали, что все работы идут по графику

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Из федерального бюджета выделят еще 250 миллионов рублей на оборудование областной детской клинической больницы – это решение согласовано с главой Минздрава России Михаилом Мурашко. Об этом сообщил сегодня, 12 февраля, в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Глава области попросил главврача медучреждения начинать закупку уже сейчас, учитывая сроки поставок. Бусаргин также подчеркнул, что часть контрактов на средства бюджета региона уже заключена.

Больницу в шесть этажей строят на Вольской, 6, где был проведен демонтаж старого здания. Оба корпуса больницы планируют сдать до конца 2023, монолитную часть, по словам Бусаргина, завершат уже к концу весны.