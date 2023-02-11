Вольский военный институт поздравили с 95-летием из космоса

Космонавты Анна Кикина, Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев

Вольскому военному институту в 2023 году исполняется 95 лет. Космонавты российской миссии МКС Анна Кикина, Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев поздравили курсантов, выпускников и преподавателей заведения с юбилеем и присвоением Ордена Кутузова.

Российский экипаж 68-ой экспедиции на МКС напомнил ветеранам, командному и преподавательскому составу, слушателям, курсантам Вольского института материального обеспечения о славной истории заведения, его известных выпускниках. Космонавты пожелали развития, новых побед и движения вперед институту.

Вольский институт материального обеспечения был создан приказом Реввоенсовета СССР как школа летчиков и авиатехников в 1928 году. За свою историю заведение выпустило 42 Героя Советского Союза и Героя России