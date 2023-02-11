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НовостиПолитика11 февраля 2023 13:32

В боях СВО погибли два офицера Росгвардии по Саратовской области

В память о полковнике Грачеве и подполковнике Головине откроют памятные доски
Роман Хвалин
Полковник Грачев и подполковник Головин / Администрация города Саратова

Полковник Грачев и подполковник Головин / Администрация города Саратова

В спецоперации на Украине погибли бойцы из управления Росгвардии по Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Саратова.

Полковник полиции Грачев был командиром ОМОН «Патриот», подполковник полиции Головин возглавлял инженерно-саперную группу этого подразделения.

Память офицеров увековечат – на здании школы №38 откроют мемориальную доску в честь Грачева, на школе №23 появится доска памяти подполковника Головина.