Правительство Саратовской области

В Саратове для одаренных детей появится новый образовательный центр. Открытие планируется к началу предстоящего учебного года. Об этом сегодня, 10 февраля, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Центр будет расположен в здании инженерного лицея. В обучении планируется три направления- наука, искусство и спорт. Кроме того, будет доступно дистанционное обучение.

- К разработке учебной программы привлечем ведущих школьных и вузовских преподавателей региона, - отметил губернатор.

Также, школьникам из районов будет предоставлено общежитие. Ремонт в помещениях планируется с марта текущего года.

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