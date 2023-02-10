В Саратове на два дня изменится движение на нескольких улицах в Ленинском районе

Фото: Архив КП

В Саратове на два дня изменится движение нескольких улиц в Ленинском районе. 10 и 11 февраля стартует гонка «Лыжня России». Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня в Саратове с 20.00 ожидается начало ежегодной Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». В связи с этим движение в Ленинском районе будет ограничено.

Завтра с 7.00 до 15.00 улица Гвардейская (от Олимпийской до Бережной) и 5-ая Дачная (от Гвардейской до дома № 87 на улице 5-ой Дачной) будут закрыты для движения транспорта. Также, с 20.00 сегодняшнего дня и до 15 часов 11 февраля остановка и стоянка транспортных средств на этих улицах будет запрещена.

Кроме того, автобусный маршрут №46 будет двигаться по улицам Гвардейская - Бережная - Панфилова - Олимпийская - Гвардейская и далее по схеме движения.

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