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НовостиОбщество10 февраля 2023 7:17

Саратовской области выделят из федерального бюджета около 3 миллионов рублей на развитие туризма

Наша губерния прошла конкурс вместе с 35 другими регионами России
Роман Хвалин
Михаил Мишустин, Премьер-министр России

Михаил Мишустин, Премьер-министр России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Саратовская область получит от федеральных властей дополнительные 2,8 миллиона рублей на развитие туризма. Свидетельствующее об этом постановление подписал вчера, 9 февраля, глава правительства Михаил Мишустин.

Всего правительство России распределило средства на 36 регионов, они получат 638 миллионов рублей. На эти деньги в субъектах проведут праздники, фестивали и спортивные события – на каждое из них приедут участники со всей страны.

Регионы, получившие субсидию, прошли конкурсный отбор. По мнению главы кабинета министров России, поддержка фестивалей и спортивных турниров поможет развивать внутренний туризм в стране.