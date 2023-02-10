В Саратовской области построят новый мост

Фото: правительство Саратовской области

В Пугачевском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» мост протяженностью 260 метров собираются построить за два года. Об этом сообщает правительство Саратовской области.

Мост важен преимущественно для жителей Краснопартизанского района. Он находится за Пугачевским на автодороге «Горный - Березово». В период паводка люди оказываются практически отрезанными от внешнего мира.

Сейчас через реку Большой Иргиз возведена плотина, но в период паводка ее практически полностью размывает

Председатель общественного совета Краснопартизанского района Сергей Яшин рассказал, что построить мост просили ещё с конца 90-х годов. Теперь, когда в нацпроект «Безопасные качественные дороги» включили работы и на мостах, в Пугачевском районе будет построен важный для жителей объект.

Планируется, что сам мост будет построен чуть в стороне от того места, где сейчас находится плотина. Таким образом, дорога будет «выпрямлена»