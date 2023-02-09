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НовостиОбщество9 февраля 2023 12:31

С начала 2023 года в Саратовской области в брак вступили 537 пар

В облцентре поженилась 361 пара
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

С начала 2023 года в Саратове, Энгельсе и Балакове брак заключили 537 пар. Об этом сообщили в пресс-службе областного ЗАГСа.

Больше всего пар поженились в Саратове (361). В Энгельсском районе – 118 пар, в Балаково – 58. Наиболее популярным местом для бракосочетания в облцентре оказался Ленинский район – 115 пар узаконили отношения тут. 92 пары расписались во дворце бракосочетаний, в ЗАГСе Заводского района – 83, Кировском - 2, Октябрьском - 63, Гагаринском - шесть.

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