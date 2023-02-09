В саратовской гордуме одобрили решение Лады Мокроусовой об оптимизации числа чиновников мэрии

Фото: Лада Мокроусова / Телеграм

В комиссии Саратовской городской думы по вопросам местного самоуправления согласовали предложение мэра Лады Мокроусовой по оптимизации числа должностей в структуре администрации. Такое решение было озвучено сегодня, 8 февраля, депутатами гордумы.

Напомним, Мокроусова предлагала сократить из структуры администрации должности первого замглавы правительства Саратова и руководителей трех комитетов – по ЖКХ, строительству и экономике.

Их полномочия и обязанности должны передать профильных заместителей самой мэра города. По мнению главы Саратова, такая инициатива позволила бы сократить бюджетные расходы.

Члены комиссии единогласно одобрили предложение.