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НовостиОбщество9 февраля 2023 10:39

В саратовской гордуме одобрили решение Лады Мокроусовой об оптимизации числа чиновников мэрии

Голосование не вызвало возражений у депутатов
Роман Хвалин
Фото: Лада Мокроусова / Телеграм

Фото: Лада Мокроусова / Телеграм

В комиссии Саратовской городской думы по вопросам местного самоуправления согласовали предложение мэра Лады Мокроусовой по оптимизации числа должностей в структуре администрации. Такое решение было озвучено сегодня, 8 февраля, депутатами гордумы.

Напомним, Мокроусова предлагала сократить из структуры администрации должности первого замглавы правительства Саратова и руководителей трех комитетов – по ЖКХ, строительству и экономике.

Их полномочия и обязанности должны передать профильных заместителей самой мэра города. По мнению главы Саратова, такая инициатива позволила бы сократить бюджетные расходы.

Члены комиссии единогласно одобрили предложение.