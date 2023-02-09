Саратовские хирурги извлекли из тела саратовца пятисантиметрового ленточного червя

Фото: Телеграм-канал 6-ой горбольницы

Хирурги 6-ой городской больницы в Саратове провели операцию и извлекли паразита – ленточного червя из ноги мужчины. Об этом сообщили в Телеграм-канале медучреждения.

В теле пациента инородное тело пробыло полгода. В августе на передней поверхности бедра мужчины появилось уплотнение. По словам саратовца, оно появилось в начале августа после укуса комара. Когда отек стал увеличиваться, он обратился ко врачам.

- Дирофиляриоз, или глистная инвазия круглыми червями нематодами, у пациентов встречается достаточно редко. Источниками заболевания являются инфицированные животные, а комары — это всего лишь переносчики личинок, - рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Ашот Степанян.

Хирург отметил, что с таким случаем за свою практику сталкивается впервые, в полости оказался 5-сантиметровый ленточный червь.

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