За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 224 человека

Фото: Архив КП
На территории Саратовской области нашли еще 224 случая заражения ковидом, сообщили в оперштабе.
213 пациентов попали в больницу с признаками ОРВИ, с симптомами пневмонии – 11 человек.
В Саратове диагностировали 145 случаев заболевания, в Балаковском районе нашли 31 зараженного, в ЭМР – 25.
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