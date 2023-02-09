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НовостиЗдоровье9 февраля 2023 8:04

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 224 человека

Накануне выявили 202 новых случая заражения
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

На территории Саратовской области нашли еще 224 случая заражения ковидом, сообщили в оперштабе.

213 пациентов попали в больницу с признаками ОРВИ, с симптомами пневмонии – 11 человек.

В Саратове диагностировали 145 случаев заболевания, в Балаковском районе нашли 31 зараженного, в ЭМР – 25.

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