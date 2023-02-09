Саратовец три года насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы

Фото: Архив КП

В Саратове осудили 36-летнего педофила. Пресс-служба СУ СК по региону сообщает, что его обвинили в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а также в съемках детского порно.

Преступник проживал со своей сожительницей и ее несовершеннолетней дочерью в Воскресенском районе. По версии следствия, с 2018-2021 года злоумышленник, пользуясь отсутствием сожительницы, много раз насиловал ее несовершеннолетнюю дочь. Процесс он снимал на камеру мобильного телефона и шантажировал девочку тем, что распространит эти видео, если она кому-то сообщит о случившемся.

В январе 2022 года школьница рассказала обо всем однокласснице, а та уговорила ее обратиться к матери. Мать после рассказа пошла в полицию. Мужчина вину не признал.

Следователям удалось установить психологический контакт с девочкой и собрать исчерпывающие доказательства вины насильника. Удаленные с компьютера данные эксперты восстановили, чем и была доказана вина.

Его приговорили к 24 годам и 6 месяцам заключения, из которых пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Затем его ждут два года ограничения свободы.

Кроме того, с него будет взыскано полмиллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба девочке.

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