Водитель из Балаково не пустил детей в автобус в мороз

Фото: «Новости Балаково #КТА64» / «ВКонтакте»

В Балакове водитель автобуса маршрута №10А отказался везти двух мальчиков с «ватрушками», о чем сообщила жительница города в группе «Новости Балаково #КТА64» «ВКонтакте».

Как уточнила автор поста, в момент конфликта она тоже ехала в маршрутке. Жительница Балакова рассказала, что на остановке автобуса ждали два мальчика с «ватрушками».

- Уважаемый водитель выгнал детей и сказал: «Езжайте по отдельности», а мальчики ему объяснили, что не могут по отдельности. И мальчики в такой мороз остались на улице ждать другой автобус, - написала участница группы и приложила фотографию работника транспорта.

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