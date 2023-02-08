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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 13:10

В Ровенском районе мужчина забил до смерти товарища за просьбу одолжить денег

Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Ровенском районе Саратовской области мужчина забил до смерти товарища, который попросил денег в долг. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает региональное СУ СК.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 8 октября 2022 года. Мужчина пришел во двор частного дома товарища и попросил денег в долг. Ответ был отрицательный, в результате чего между ними возникла ссора.

30-летний хозяин дома нанес несколько ударов мужчине. На утро он обнаружил гостя на заднем дворе своего дома и вызвал скорую помощь. Потерпевший скончался от полученных травм в больнице.

Суд приговорил мужчину к 7 годам с отбыванием в колонии строгого режима.

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