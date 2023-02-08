В Саратове состоится встреча Бусаргина с Виктором Вексельбергом

Фото: Архив КП

В Саратове состоится встреча Романа Бусаргина с российским предпринимателем. Виктор Вексельберг обсудит с главой региона тарифы и инвестиционную программу «Т Плюс». Об этом сегодня, 8 февраля, рассказал инсайдер областного правительства.

Темами обсуждения станет наболевшая для жителей региона тема - отопление, тарифы на услуги, а также инвестиционная программа компании «Т Плюс».

Напомним, острые вопросы жителей региона по начислению за ГВС и отопление Роман Бусаргин взял на личный контроль.

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