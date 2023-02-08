В Петровске обнаружено замерзшее тело 83-летней пенсионерки

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Петровске обнаружено тело 83-летней пенсионерки. Соседи нашли тело пожилой женщины во дворе ее дома. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Местные жители обнаружили тело 83-летней соседки во дворе ее дома. Как отмечается, признаков телесных повреждений на нем не обнаружено.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначено судебно- медицинское исследование. По предварительным данным, смерть наступила в результате обморожения.

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