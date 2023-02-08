Фото: Архив КП

В Саратовской области молодые педагоги в селах получат по 100 тысяч рублей. Такое решение принято сегодня, 8 февраля, на очередном заседании комитета регионального парламента по социальной политике.

Согласно закону, специалисты Саратовских ВУЗов, которые уехали работать в села в течение года после выпуска, могут получить выплату. При этом контракт с учебным заведением заключается минимум на три года.

Сейчас же есть гарантия получить выплату, даже если трудовой договор заключен позже выпуска. Теперь депутаты предусмотрели случай мобилизованных и беременности женщин.

Законопроект рассмотрят на очередном заседании парламента.

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