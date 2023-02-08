Фото: Архив КП
В Саратовской области молодые педагоги в селах получат по 100 тысяч рублей. Такое решение принято сегодня, 8 февраля, на очередном заседании комитета регионального парламента по социальной политике.
Согласно закону, специалисты Саратовских ВУЗов, которые уехали работать в села в течение года после выпуска, могут получить выплату. При этом контракт с учебным заведением заключается минимум на три года.
Сейчас же есть гарантия получить выплату, даже если трудовой договор заключен позже выпуска. Теперь депутаты предусмотрели случай мобилизованных и беременности женщин.
Законопроект рассмотрят на очередном заседании парламента.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.