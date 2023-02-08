Депутаты Саратовской облдумы одобрили доплату добровольцам СВО за ранение

Фото: Архив КП

Сегодня, 8 февраля, в Саратовской областной думе состоялось заседание комитета по социальной политике. В ходе мероприятия парламентарии представили и приняли без обсуждения законопроект о доплате добровольцам в зоне СВО в тысячу рублей.

Инициатива устанавливает право на ежемесячную прибавку к пенсии за ранение в ходе военной службы в составе добровольческих формирований по контракту с Минобороны России. При этом, сами такие формирования должны быть созданы по решению органов государственной власти.

Доплата коснется всех добровольцев, сражающихся на территории ДНР и ЛНР с 24 февраля прошлого года, Запорожской и Херсонской областей – с 30 сентября прошедшего года.

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