Пристань Киркорова помешала балаковскому рыбаку

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Пристань народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова помешала рыбалке балаковца. Бизнесмен подал в суд на певца. Об этом пишет Телеграм-канал Российского новостного интернет-СМИ Mash.

Иск в суд подал бизнесмен из Балаково Саратовской области Анатолий Рыськов. Причиной его возмущения стал причал для яхт на подмосковной даче певца. Как оказалось, этот объект мешает Рыськову ловить рыбу и, по мнению балаковца, является незаконным.

- Рыськов считает, что этот пирс мешает ему ловить рыбу. По всей видимости, истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова, - прокомментировал адвокат певца Александр Добровинский.

Встреча по решению данного вопроса назначена на 9 февраля.