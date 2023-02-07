Женщина водитель пострадала в ДТП в Заводском районе

Сегодня, 7 февраля, в Заводском районе Саратова произошло ДТП, пострадала женщина водитель. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Происшествие случилось в 12:30 на улице Орджоникидзе рядом с остановкой «Мебельная фабрика Мария». Там фургон Iveco под управлением 38-летнего мужчины столкнулся с Audi, за рулем которой была 27-летняя женщина.

В результате пострадавшую водителя иномарки с травмами увезли в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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