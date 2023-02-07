В Саратове на Сенном рынке появился необычный памятник

Жители Саратова гадают, кто увековечен в памятнике, появившемся на Сенном рынке в Саратове.
Сегодня, 7 февраля в Телеграм-канале Саратов 24 рассказали о новом монументе. Развязались жаркие дискуссии жителей города, относительно того, кто же изображен «в бронзе». Фразу, на пьедестале «Кто ж его посадит?! Он же памятник!» - узнали почти все.
Официальной информации об авторстве и идейной составляющей монумента, пока нет.
Новый памятник в Саратове
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.