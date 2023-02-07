В Саратове на Сенном рынке появился необычный памятник

Жители Саратова гадают, кто увековечен в памятнике, появившемся на Сенном рынке в Саратове.

Сегодня, 7 февраля в Телеграм-канале Саратов 24 рассказали о новом монументе. Развязались жаркие дискуссии жителей города, относительно того, кто же изображен «в бронзе». Фразу, на пьедестале «Кто ж его посадит?! Он же памятник!» - узнали почти все.

Официальной информации об авторстве и идейной составляющей монумента, пока нет.

Новый памятник в Саратове

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