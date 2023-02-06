В ходе СВО погиб житель Красноармейского района Вадим Григорьев

В ходе СВО погиб житель Красноармейского района Саратовской области. Сегодня, 6 февраля, глава муниципалитета Александр Зотов сообщил о смерти добровольца Вадима Григорьева.

С жителем района простились в понедельник, 6 февраля, в Красноармейске.

- Мы проводили в последний путь Вадима Ивановича Григорьева, погибшего в ходе специальной военной операции, - сообщил Александр Зотов. Подробности биографии военного чиновник не привел.

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