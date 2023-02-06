В Энгельс для решения проблем с жильем пригласили детей-сирот из 13 районов

Сироты на расширенном совещании

Сегодня, 6 февраля, в Саратове состоялось второе расширенное совещание регионального парламента по проблемам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. В зале присутствовали сироты из Энгельса, а также 11 муниципалитетов. Были представлены:

- Александрово-Гайский

- Дерачевский

- Ершовский

- Краснокутский

- Марксовский

- Новоузенский

- Озинский

- Питерский

- Ровенский

- Советский

- Федоровский районы.

К мероприятию присоединился депутат Государственной Думы Николай Панков. Вместе со спикером регионального парламента он будет регулярно присутствовать на заседании совместной рабочей группы и обсуждать удобные механизмы взаимодействия вслестей с сиротами.

Напомним, в текущем году на жилье для детей-сирот будет выделено более 3 миллиардов рублей.1500 детей-сирот получат квартиры или сертификаты. Это стало возможно благодаря поддержке Вячеслава Володина.

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