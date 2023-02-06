Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратове женщина нашла в собственной квартире убитого мужа. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

В Саратове в квартире дома на улице Гвардейской женщина обнаружила труп своего мужа. На теле 40 летнего мужчины была колото-резаная рана в области груди. О случившейся трагедии супруга сразу заявила в полицию.

Обстоятельства произошедшего и причина смерти устанавливаются.

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