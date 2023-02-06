На сегодня, 6 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 193 жителя за сутки. Всего в регионе обнаружено 304 944 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 297 179 человек, за сутки — 81.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 17 лет — 33;
- 18-29 лет — 23;
- 30-49 лет — 76;
- 50-64 лет — 27;
- 65 и старше — 34.
С пневмонией поступили два пациента, с признаками ОРВИ — 191.
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