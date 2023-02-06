На сегодня, 6 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 193 жителя за сутки. Всего в регионе обнаружено 304 944 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 297 179 человек, за сутки — 81.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 33;

- 18-29 лет — 23;

- 30-49 лет — 76;

- 50-64 лет — 27;

- 65 и старше — 34.

С пневмонией поступили два пациента, с признаками ОРВИ — 191.

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