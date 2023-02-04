В Саратовской области за сутки ковидом заболели 176 человек

За сутки в Саратовской области нашли еще 176 новых пациентов, заразившихся ковидом, сообщили в региональном оперштабе по противодействию инфекции. Накануне заболевших было 163.

Большинство зараженных переносит коронавирус в легкой форме – у 159 человек наблюдаются симптомы ОРВИ, течение с пневмонией было выявлено у 17 человек.

Антилидером по заболеваемости остается Саратов – 97 ковид-положительных тестов, в Энгельсском районе заразилось 27 человек, в Балашовском – 23, еще 17 из Балаковского района.

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