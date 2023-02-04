В Саратовской области за сутки ковидом заболели 176 человек

За сутки в Саратовской области нашли еще 176 новых пациентов, заразившихся ковидом, сообщили в региональном оперштабе по противодействию инфекции. Накануне заболевших было 163.
Большинство зараженных переносит коронавирус в легкой форме – у 159 человек наблюдаются симптомы ОРВИ, течение с пневмонией было выявлено у 17 человек.
Антилидером по заболеваемости остается Саратов – 97 ковид-положительных тестов, в Энгельсском районе заразилось 27 человек, в Балашовском – 23, еще 17 из Балаковского района.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.