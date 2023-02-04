Погибшие в автокатастрофе под Балаково ехали на лечение

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В пресс-службе правительства региона рассказали о жертвах страшной автоаварии у села Быков Острог под Балаково.

В сегодняшней утренней автокатастрофе на трассе Самара-Пугачев столкнулись большегруз Scania и Lada Largus – водитель и трое пассажиров легковой машины погибли на месте, двоих мужчин с тяжелыми травмами доставили в больницы.

- Пострадавшие ехали на медицинские процедуры в Саратов. Губернатор поручил министру здравоохранения Олегу Костину оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП, при необходимости — организовать их доставку в областной центр, — рассказали в правительстве. — Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и поручил министру по делам территорий Сергею Зюзину совместно с муниципалитетом оказать им всю необходимую помощь, - написали в Телеграм-канале регионального правительства.

Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил, что погибшие пациенты ехали в Балаково на процедуру гемодиализа, Lada Largus принадлежала Краснопартизанской районной больнице.

UPD: 11:15

На место выехал первый заместитель прокурора Балакова Сергей Изместьев. В местном управлении надзора начата проверка, о результатах отчитаются региональной прокуратуре.